Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Lazio, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha blindato per l'ennesima volta il giovane attaccante Moise Kean: "Giocatori giovani come Kean devono rimanere alla Juventus. Andando via rischia di giocare di più, ma anche di perdere il suo percorso di crescita. I giovani vanno accompagnati in un percorso, come i bambini a scuola. Rugani ha avuto la forza di rimanere quattro anni alla Juve. E la sua crescita si vede".