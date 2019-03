Juventus, Allegri: "Kean ha subito bordate mediatiche da paura"

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la vittoria contro l'Empoli: "Dove deve arrivare Kean? L'ambizione è giusto che ce l'abbia. Ha la fortuna di allenasi con la Juventus e ha grandi campioni al livello professionale come esempio. Per rimanere a grandi livelli bisogna avere la testa, che fa la differenza. Deve migliorare tanto, deve avere la voglia di sacrificarsi e lavorare. Queste sono parole e frasi retoriche, che valgono per tutti. Tanti giocatori si sono persi per strada".

Come sta Dybala? "Ha preso un colpo con l'Argentina. Nel riscaldamento si induriva il polpaccio, oggi abbiamo deciso di tenerlo fuori a livello precauzionale".

È uscito dal campo arrabbiato. "I tifosi hanno fatto bene a fischiare, la squadra non trovava le misure del campo. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, abbiamo avuto diverse occasioni, loro non hanno fatto nessun un tiro in porta. È stata una bella partita, l'Empoli ti mette in difficoltà. Noi venivamo dalla sosta con tanti che hanno giocato tutte e due le partite in nazionale. Ci voleva una bella sofferenza, abbiamo fatto un altro passo verso la vittoria del campionato".

Cosa non ha funzionato? "Prima nella fase di non possesso non arrivavamo sugli esterni, nella ripresa loro sono calati, noi abbiamo aumentato i giri del motore. Ma le partite sono lunghe non è che la Juve va in campo e deve vincere 3 a 0 dopo 10 minuti. Ci sono delle partite in cui deve passare un tempo, sono più complesse. Potevano farlo, ma dalla parte destra l'avevamo preparata in un certo modo ma è mancato Dybala. Ho aspettato il cambio al termine del primo tempo".

Difficile trovare motivazioni? "È vero. A nove dalla fine hai martedì il Cagliari, è sempre difficile giocare lì. Ti impegnano fisicamente. Poi ci sono Milan ed Ajax, abbiamo sette partite in venti giorni. Quattro-cinque vittorie bisogna farle, ora siamo a 78 punti".

Hai valutato di schierare subito Kean? "Avevo già deciso tutto. Ha subito delle bordate mediatiche da paura. C'è un dispendio di energia mentale, è pauroso. Da quando è tornato un altro po' non sapeva nemmeno dove fosse la Continassa. È un ragazzo, bisogna centellinarlo per una questione psicologica. Non era semplice oggi".

Ci sono novità su Cristiano Ronaldo? "Stamattina ha fatto qualcosa, ma è andato al trotto. Vediamo quando riesce ad andare al galoppo".