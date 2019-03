Juventus, Allegri: "Kean rientrato stralunato dalla Nazionale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri è stato intervistato da JTV dopo la vittoria sull'Empoli. Ecco quanto raccolto da Tuttojuve.com:

Mister complimenti, tre punti preziosi e non era scontato

"No, anche perchè sapevamo che l'Empoli è una squadra che gioca bene, una squadra sbarazzina per 60-65 minuti. Sapevamo che ci avrebbero creato delle difficoltà, poi nel primo tempo soprattutto siamo stati un po' messi a giro, perchè alla fine ho dovuto cambiare Dybala con Bentancur, le distanze nella fase difensiva non erano quelle, abbiamo dovuto aspettare la fine del primo tempo per sistemare le cose, poi la squadra ha fatto un bel secondo tempo".

Dybala niente di preoccupante?

"Aveva preso un colpo al polpaccio con l'Argentina e nel riscaldamento si è un po' indurito, ma non dovrebbe essere niente di preoccupante".

Juve più determinata nel secondo tempo. Dopo la sosta le gare sono sempre insidiose.

"Oggi era una partita che nel calendario dava i tre punti, manca una vittoria in meno allo Scudetto, poi abbiamo Cagliari che sarà una partita difficile perchè sarà una partita fisica in un campo più piccolo, quindi lì è sempre difficile. Quindi abbiamo il Milan, abbiamo l'Ajax. Il campionato non è assolutamente chiuso, perchè magari perdi punti, perdi qualche certezza, invece oggi era una di quelle partite dove l'obbligo era vincere. I ragazzi sono stati bravi facendo un bel secondo tempo".

Era la gara che aveva previsto?

"Sì, perchè l'Empoli comunque anche a Milano e le partite che ha giocato in casa, per 60-65 minuti tiene botta. Poi un pochino calano fisicamente e in quei momenti hai più chance, infatti nel secondo abbiamo avuto più chance per fare gol, per poter raddoppiare e non abbiamo concesso praticamente niente".

Crescono molto bene anche i nostri giovani. Kean perfetto.

"E' un ragazzo giovane, che è tornato dalla Nazionale con tanto entusiasmo, con tanta fiducia, perchè aveva fatto due gol con la Nazionale, però arrivato con delle pressioni mediatiche, delle energie mentali spese nel ritiro della Nazionale alte, quindi quando è tornato, l'ho detto come battuta, ma non sapeva neanche che ci allenassimo alla Continassa, non sapeva dove doveva arrivare, quindi ha passato due-tre giorni poverino dove si vedeva che era un po' stralunato, aveva bisogno di un po' di recupero. Anzi, mi sono meravigliato per come è entrato, è entrato bene".

Oggi ha messo ad un certo punto Emre Can dietro e la squadra è andata meglio. Continueremo a vedere questa scelta?

"Dipende anche dalle partite. Oggi nel primo tempo avevamo preparato certe situazioni con Dybala tra le linee, doveva andare Emre Can a fare il terzo centrale. Mancando Dybala abbiamo cambiato qualcosa. Ma soprattutto nella fase difensiva non riuscivamo a prendere le misure, abbiamo preso qualche contropiede, uscivamo un pochino troppo frettolosamente e invece in quei momenti devi aspettare anche un tempo, non fare danni e negli alttri 50 minuti portare a casa la partita".