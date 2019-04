Juventus, Allegri: "Kean sta facendo bene. CR7 voleva già giocare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico bianconero Massimiliano Allegri dopo la vittoria contro il Milan: “Era importante vincere oggi, è sempre Juventus-Milan. È stata una bella partita, stimolante. Adesso ci manca una vittoria o un pareggio nel caso in cui il Napoli vincesse tutte le partite. Ho avuto una bella risposta da chi ha giocato bene, ho visto buone trame di gioco, siamo stati ordinati in campo”.

Testa già all’Ajax? “Assolutamente no. Avevamo di fronte il Milan. Sapevo che potevamo avere delle difficoltà perché era la prima volta che usavamo alcune soluzioni, le difficoltà ci potevano essere. Poi la squadra nel secondo tempo ha fatto meglio anche sul piano fisico”.

Quanto sarà difficile tenere fuori Kean? Dybala contrariato? “È giusto che sia arrabbiato, tutti vogliono giocare, ma in quel momento dovevo fare delle sostituzioni. Inoltre veniva da un periodo in cui si è allenato meno. Dobbiamo essere sempre lì a combattere. Su Kean, anche oggi è entrato e ha fatto gol, è molto bravo in questo. È un giovane che sta facendo bene, lasciamolo in pace. Mercoledì dal 1’? Vedremo, è una partita di Champions, anche oggi chi è entrato dalla panchina ha determinato il risultato”.

La partita? “Nel primo tempo abbiamo regalato il gol, c’è stato poco e niente, non abbiamo giocato bene. Sapevo che avevamo delle difficoltà, nel secondo tempo ci siamo un po’ più sistemati. I giocatori vanno messi nelle loro posizioni, poi è ovvio che qualcuno come Matuidi doveva riposare. Non si può pretendere sempre e comunque di giocare bene”.

Kean? “Tutti insieme con la società abbiamo deciso di tenerlo perché era la riserva di Mandzukic. Poi volevamo che crescesse tecnicamente, commette qualche errore di gioventù che ha bisogno di correggere. Allenarsi con i campioni sicuramente aiuta a crescere”.

CR7 voleva giocare già oggi? “Lui si fa trovare sempre pronto, gli ho detto che era meglio di no. Poi vediamo per mercoledì”.