© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato anche di Sami Khedira e della possibilità di vederlo in campo con il Sassuolo: "Dipende se gioca Dybala o Bernardeschi. È rientrato bene ed è mentalmente fresco dato che nella prima parte della stagione non lo abbiamo avuto. E' un giocatore di grande livello. La condizione fisica generale è in crescita, dobbiamo pensare al campionato perché dobbiamo vincerlo. Poi quando sarà il momento penseremo alla Champions. Perché se ci pensiamo in anticipo perdiamo di vista l'obiettivo. Khedira gioca se c'è Berna, con Dybala giocherà uno tra Bentancur o Emre Can".