Juventus, Allegri: "Liti nello spogliatoio? Cose senza fondamento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter, il tecnico della Juventus Massimilano Allegri ha parlato anche del momento bianconero: "Quando sono arrivato era un po' peggio, rispetto a ora. I tifosi? Sono venuti per sostenerci. Abbiamo un finale di stagione in cui è ancora tutto in ballo. Spogliatoio? Dispiace sentire queste cose, senza fondamento. E vanno a toccare la professionalità di tutti. Dobbiamo solamente farcele scivolare addosso. Abbiamo cinque partite che ci portano al finale di stagione. Ci sono dei momenti di difficoltà, durante cui le cose ti vanno meno bene. Non siamo passati dall'essere imbattibili a brocchi. Ora ci tocca l'Inter, in uno stadio meraviglioso. Contro una squadra che ha subito solo 23 gol. Il campionato non si deciderà tra domani e domenica. Sarà ancora lunga".