Juventus, Allegri: "Male nel primo tempo, mai facile contro la Lazio"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio. "Dopo il 60' abbiamo avuto un pò di disordine, abbiamo preso delle ripartenze e Immobile ha sbagliato il gol del 2-0. Nel primo tempo era un disastro passarsi la palla, abbiamo cominciato meglio il secondo tempo e dopo l'autorete abbiamo rischiato. La squadra ha cominciato a giocare anche con gli innesti di Bernardeschi e Cancelo. Abbiamo vinto una partita difficile, mai vinta una partita facile contro la Lazio. La responsabilità è mia del primo tempo perchè ho provato a giocare con Emre Can davanti alla difesa e l'ho messo in difficoltà in quel ruolo, nella ripresa poi ho messo Bentancur. I giocatori che partono dalla panchina sono più decisivi di quelli che cominciano, se entrano con la testa giusta possono spaccare le partita. Bernardeschi è in forma, dispiace lasciarlo fuori. Sapevamo dell'importanza della partita visto il risultato del Napoli, avevo detto ai ragazzi che vincerà stasera voleva dire fare un salto di qualità. Bonucci? Non ha una caviglia messa bene".

Cosa ti ha sorpreso più della Lazio, la loro personalità?

"E' normale che bisognava allungarli di più, non l'abbiamo fatto ed erano bravi sulla pressione. Sembravamo veramente avere dieci maglie di colori diversi visti i pochi passaggi nel primo tempo. A metà campo Emre aveva difficoltà a giocare da solo. Mettendoci più ordinati abbiamo giocato bene".

Szczesny ha fatto una parata magnifica ed una conferma di quanto sta facendo bene.

"Sapevamo che avevamo un grande portiere, il miglioramento grande è nella personalità e soprattutto nell'attenzione che ha durante i novanta minuti".