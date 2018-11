Juventus, Allegri: "Man United squadra sorniona. Non penso al Milan"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di Champions League contro il Manchester United: "Domani sarà una bella partita perché giochiamo contro una grande squadra, è importante vincere e portare a casa la qualificazione, se arriva il primato nel girone ancora meglio. Il Manchester United è una squadra sorniona, che ha sempre il colpo nascosto per trovare il gol. A Manchester infatti Pogba ha avuto la possibilità di pareggiare dopo il nostro vantaggio. Un po' di riposo per qualche giocatore in vista del Milan? Questa rosa ha dimostrato che chi va in campo è sempre all'altezza. Ci sono grandi motivazioni, questo fa la differenza. Non dobbiamo adagiarci su quello che abbiamo fatto perché ancora non abbiamo vinto nulla. Domani dobbiamo vincere e poi pensare al Milan".