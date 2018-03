Juventus, Allegri: "Manca ancora tanto. Contro il Real con ambizione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Milan, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Rai Due:

I cambi hanno fatto la differenza?

"Innanzitutto, c'è da fare i complimenti al Milan, una squadra organizzata, tecnica, era giusto rispettarla e lo abbiamo fatto. Vincere le partite non è semplice, contro questo Milan era ancora più difficile, nel primo tempo abbiamo rischiato su André Silva e preso gol sul calcio d'angolo, poi hanno preso la traversa e nel finale la gara si è incalanata dalla nostra parte. Cuadrado, Douglas e Bentancur sono entrati bene e quando chi entra fa così bene, ne beneficia la squadra".

Colto il regalo del Napoli?

"Regali... Noi per arrivare in fondo ci sono ancora tanti partite. Non si può sempre vincere, venivamo da 12 vittorie, zero gol subiti, l'importante è mantenere l'equilibrio, via una, ora abbiamo altre otto partite, ancora lo scontro diretto, e tanti punti, poi abbiamo il Real Madrid e il Benevento, dobbiamo andare lì e vincere".

Che ha pensato Allegri al gol di Bonucci?

"Ne ha fatti tanti con noi, era un rischio che potevamo subire ma è stata una bella serata: ha fatto gol al rientro allo Stadium e la Juve ha vinto".

Aver giocato dopo il Napoli è stato un vantaggio?

"Dobbiamo fare delle vittorie, non abbiamo vinto il campionato, dobbiamo arrivare a quasi 100 punti: oggi è iniziato il rush finale, sono due mesi che vanno affrontati con voglia e determinazione, dobbiamo fare qualcosa in più per raggiungere l'obiettivo".

Il rientro di Cuadrado?

"Sono importanti tutti, oggi è entrato bene anche Bentancur, sarà importante Marchisio, Sturaro, perché abbiamo tanto gare, il nostro obiettivo è arrivare al 13 maggio giocando ogni tre giorni quindi dobbiamo battere il Real Madrid, e arrivare fino in fondo e vincere".

Tornerai sula gara di Cardiff?

"Questa volta è andata e ritorno... Le grandi sfide si vincono con una grande difesa, in questo momento Ronaldo è il centravanti più forte al mondo, ha cambiato modo di giocare, loro hanno talmente tanta tecnica che quando pensi di avere in mano la partita fanno tre passaggi e gol, il Milan in questo senso è stato un buon test".

Forza morale o forza tecnica delle sostituzioni?

"Forza morale e tecnica, in quel momento sembrava che il Milan potesse vincere, dovevo cambiare e mettere tutta la tecnica che avevo, quindi Cuadrado, Bentancur e Douglas Costa".

Perché i fischi a Bonucci?

"Per l'amore che i tifosi hanno verso Bonucci, fa parte del gioco, credo che sia molto rispettato, lui è riconoscente verso la Juve, la Juve verso di lui, lui verso i tifosi, ha fatto una grande gara e meglio di così: noi abbiamo vinto, lui ha fatto gol".

Alla pari con il Real?

"La Juve ci arriverà con una grande ambizione di misurarsi con i più forti, se siamo bravi e fortunati andremo avanti, altrimenti ci concentreremo sul campionato e sulla finale di Coppa. Abbiamo numeri importanti ma non abbiamo preso niente, bisogna restare concentrati per questo rush finale".

Meglio nella doppia sfida il Real e non in gara secca?

L"a storia dice così, speriamo ma in questo momento il Real Madrid è la grande favorita per la Champions".