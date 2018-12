© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, prima della sfida contro la Sampdoria ha fatto la conta dei disponibili dopo alcune defezioni nella gara contro l'Atalanta. "Matuidi ha avuto un'influenza, Benatia un'infiammazione e rientra Bernardeschi. Benatia ha smaltito il problema che aveva. Sono tutti a disposizione. Sarà una partita molto difficile, la Samp è addirittura in lotta per la Champions, ma noi dobbiamo per forza acchiappare i tre punti. In questo modo andremo in vacanza sereni, altrimenti ci andremo con le scatole che ci girano".