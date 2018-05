Juventus, Allegri: "Momento decisivo? Il ko del Napoli a Firenze"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria dello Scudetto: “Sono contento per questi calciatori che hanno regalato a me e alla società qualcosa di straordinario, entrando nella leggenda. Forse solo tra qualche anno si capirà cosa abbiamo fatto. Quando mancano poche partite e sei abituato a vincere, chi ha più forza mentale arriva in fondo. Il gol di Higuain contro l'Inter è stato indubbiamente importante, ci ha dato la zampata vincente. Il Napoli però ci stava sempre vicino, quindi il ko degli azzurri a Firenze indubbiamente ci ha dato una bella spinta. Sono stati anni importanti, la Juventus ha fatto dei numeri grossi. E' vero che è mancata Milano, ma c'è un Napoli che ha fatto un'annata importante. Io tra i più bravi della storia? Mi ritengo un allenatore non monotono, che si diverte ad allenare e che cerca di far rendere al meglio i propri giocatori, ma è anche merito dei dirigenti con cui ho lavorato fin qui. C'è stata una crescita continua, quando non mi divertirò più e non avrò più voglia di mettermi in discussione, allora smetterò. La Juventus ti mette sempre sotto pressione, c'è questa voglia continua di vincere e quindi sono contento”.

Su Galeone: “E' stato una persona importante per me, ci sono molto legato affettivamente ma così anche ad altri allenatori che ho avuto”.