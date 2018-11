Juventus, Allegri: "Napoli e Inter ci daranno filo da torcere fino alla fine"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri vincitore della Panchina d'Oro per la quarta volta nella sua carriera, commenta così la vittoria direttamente dal palco di Coverciano:

"Ringrazio tutti, soprattutto la società ed i giocatori che vanno in campo e vincono le partite. Per me è un onore essere qui, sono emozionato come sempre. Ringrazio tutti coloro che lavorano con me, sono loro gli artefici di questo premio. Sono molto fortunato ad avere uno staff così. Per vincere la prossima Panchina d'Oro dobbiamo prima vincere l'ottavo scudetto, è l'obiettivo principale. C'è questa benedetta Champions, vediamo se avremo un pizzico di fortuna, anche se è una competizione difficile che non lascia margine d'errore. Dobbiamo creare i presupposti per arrivare in fondo. Così come per lo Scudetto, perché Napoli ed Inter ci daranno filo da torcere fino alla fine".