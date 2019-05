Juventus, Allegri: "Nel primo tempo bisognava creare di più"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di JTV dopo la sconfitta di Roma: "Il primo tempo è stato bello. Abbiamo creato, ma bisognava creare di più e su questo bisogna migliorare. Il secondo tempo filava via liscio, poi abbiamo perso due palle e preso due gol. Rispetto alle ultime partite però la squadra è cresciuta molto? A scudetto archiviato è normale che piano piano scivolando verso la fine della stagione mancano un po' di energie. In un'altra situazione quella palla del primo gol sarebbe finita in tribuna - riporta TuttoJuve.com -. La squadra ha fatto bene, si diverte a giocare e questo è l'obiettivo del finale di stagione. Domenica si alza l'ottavo scudetto consecutivo? L'abbiamo vinto e domenica deve essere una bellissima festa perché ci deve esser lo stadio pieno, perché anche quest'anno la Juventus ha portato due coppe e non è poco".