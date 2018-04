Juventus, Allegri: "Non era facile con il caldo. Capita di prendere gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha così parlato al termine di Benevento-Juventus ai microfoni di Premium Sport: "Faccio i complimenti al Benevento per la partita ed anche ai miei: con il primo caldo non era facile ma era una partita da vincere. I miei ragazzi l'hanno fatto, faticando contro un buon Benevento. Abbiamo sofferto l'altezza del loro centravanti che ci ha impegnato molto. Ora sono da ricaricare le energie per la Coppa Italia e per mercoledì. Una scoppola come il Real può sempre capitare ma dobbiamo avere la rabbia di vincere quella dopo. Già col Milan avevamo subito troppi tiri rispetto al normale. Le cose non avvengono a caso. In un'azione abbiamo preso quattro tiri di seguito e questa cosa è da migliorare. Si è avuto la conferma delle ultime partite, dopo che per tante sembravamo non prendere gol. Nelle ultime partite abbiamo preso troppi tiri in porta. Capita il momento che allenti la tensione e prendi gol. Bisogna lavorare meglio sulla chiusura di spazi e traiettoria di passaggio. Bisogna anche avere pazienza perché siamo nel finale di stagione e le energie sono sempre meno. Gli abbiamo regalato due-tre palloni e ci siamo abbassati. Lì non bisogna prendere tiri e gol, a meno di giocate straordinarie degli altri. La palla la dobbiamo gestire noi per evitare pericoli. Con questo caldo non era facile mantenere la lucidità e la rabbia. Dopo il 2-1 abbiamo preso gol da angolo e lì la partita si è complicata. Dybala? Non essere andato in Nazionale gli ha dato la spinta ed ora sta molto meglio fisicamente".