Juventus, Allegri: "Non siamo solidi. In Champions abbiamo altri stimoli"

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria contro il Cagliari: "Per quello che abbiamo creato e subito è una vittoria meritata, la squadra è partita bene, abbiamo avuto l'occasione del secondo gol ma non abbiamo segnato poi siamo usciti dalla partita. Dobbiamo migliorare nella nostra metà campo, concediamo troppo cross, troppi lanci".

Testa già allo United?

"Era importante vincere e mantenere le distanze. Ora abbiamo lo United, con un risultato positivo passiamo il turno".

Inter e Napoli, chi teme di più?

"Entrambe, l'Inter sta facendo bene, ha storia e tradizione, bisogna stare attenti. ll il Napoli lo stesso, gioca bene, sta facendo bene e dobbiamo stare attenti".



Mandzukic recuperabile per lo United?

"Vediamo domani, Chiellini è recuperato, Bernardeschi credo, dobbiamo vedere la botta che ha subito Matuidi, vedremo: con 11 scenderemo in campo mercoledì".

Sui rischi del 2-2?

"Non siamo ancora solidi come dovremmo essere, dobbiamo lavorarci e applicarci. In Champions abbiamo stimoli diversi ma bisogna migliorarci assolutamente anche in campionato".

Preferisce la Juve senza o con Mandzukic?

"La Juve che mi piace è quella che vince, senza Mandzukic palleggiamo di più, con Mario di meno e bisogna essere più bravi con chi arriva da dietro".