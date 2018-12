Juventus, Allegri: "Obiettivo era rimanere a + 8, poi vedremo Inter e Napoli"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta ai microfoni di JTV il successo ottenuto al Franchi ieri sera: "Una bella vittoria, contro una buona squadra, che ha lottato all'inizio; noi abbiamo fatto un po' di fatica ad entrare in partita, ma poi la squadra ha giocato bene, facendo tre gol e non subendone neanche uno".

Può essere una serata importante, perché ha messo Cuadrado mezzala, ha fatto riposare Pjanic, ha fatto giocare Bentancur che ha fatto una grande gara, Cancelo ha giocato a sinistra, tante indicazioni positive.

"Perché i giocatori che hanno qualità possono giocare, non in tutte le posizioni, ma in diverse posizioni. Cuadrado in questo momento fa meglio la mezzala e il terzino che l'esterno d'attacco; Cancelo a sinistra è come se giocasse a destra, è solo la disponibilità che danno a fare la differenza".

40 su 42 in campionato...

"Sono dei bei numeri, ma venerdì abbiamo l'Inter, abbiamo tante partite, per raggiungere la quota Scudetto bisogna fare tante vittorie, quindi un passetto alla volta con molta calma".

Questa la considerava una delle trasferte più difficili. Ne esce una Juve ancora più forte.

"Ne esce una Juventus consapevole dei propri mezzi, però bisogna alzare comunque l'asticella. Il nostro obiettivo è rimanere comunque a +8, i ragazzi l'hanno fatto. Poi vedremo Inter e Napoli".

Le è piaciuto l'attacco?

"Ha fatto bene, soprattutto per la disponibilità che danno ad aiutare difensori e centrocampisti".