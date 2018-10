Juventus, Allegri: "Pareggio che serve. Siamo usciti dalla gara"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di JTV. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole:

Buon primo tempo, ma non siete riusciti a raddoppiare.

"Abbiamo fatto un buon primo tempo, anche se in certi momenti frenetici, nel secondo tempo invece, dopo i primi dieci minuti dove avevamo iniziato molto bene, siamo usciti dalla partita. Loro sono stati bravi a tenere l'1-0, noi non a raddoppiare, e poi ci siamo addormentati sul gol del Genoa. Poi abbiamo avuto ancora 25 minuti per vincere la partita, ci sono state alcune situazioni, ma anche lì abbiamo fatto un po' di casotto perchè volevamo vincere la partita individualmente. Invece bisognava portare la palla vicino all'area per trovare una soluzione giusta".

E' un pareggio che può servire per il futuro...

"E' un pareggio che serve perchè ci fa capire che per vincere le partite bisogna stare lì con la testa, non bisogna uscire, e oggi l'abbiamo fatto. Era la stessa partita di Frosinone, ma a Frosinone abbiamo avuto la pazienza fino alla fine di portare la palla vicino all'area, perchè loro sicuramente erano più stanchi. Anche se il Genoa ha fatto una bella partita e ha fatto uno sforzo fisico immane. Noi però non abbiamo fatto quello che dovevamo fare".

Ha tante soluzioni in panchina, ma stasera siamo mancati un po' in questo.

"Erano tre cambi importanti come dovrebbe essere in tutte le partite, ma non è questione di cambi, è che la squadra dal 60' ha incominciato ad uscire dalla partita e a pensare a quello che ci sarà martedì. Abbiamo sbagliato e abbiamo pagato giustamente i 35 minuti che abbiamo fatto".

Sembrava che ognuno cercasse di risolvere la partita da solo.

"Sì, ma singolarmente non si vince niente. E' la prima volta che capita e bisogna farne tesoro. può capitare, abbiamo fatto un punto. E' un mese importante questo, perchè dall'ottava alla dodicesima si allunga la classifica e in questo mese ci giochiamo molto del campionato e anche il passaggio del turno in Champions".