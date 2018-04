Juventus, Allegri: "Peccato per il terzo gol, rimonta quasi impossibile"

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, è intervenuto a Premium Sport: "Quando giochi contro queste squadre devi anche essere fortunato per limitarli. Eravamo fermi sul primo gol, ma per un'ora abbiamo fatto una buona partita. Stasera ci è capitato di tutti contro: Dybala sfiora il gol su punizione e poi loro segnano. Il Real Madrid è stato devastante come lucidità negli ultimi passaggi, non si vincono tre Champions negli ultimi quattro anni per caso. Bisogna ripartire in campionato e poi andremo a Madrid per giocarcela. Sono dispiaciuto per il terzo gol, potevamo fare un'impresa al ritorno, ora sarà quasi impossibile".

Sembra un'altra mazzata dopo Cardiff. La distanza col Real è così enorme? "Credo siamo migliorati, la gestione della gara è stata buona. Siamo rimasti in dieci dopo il gol di Ronaldo e poi la partita è diventata quasi impossibile".

Ci sono stati tanti errori in difesa. "Sì, ma sono quelle partite dove se non hai un pizzico di fortuna e non riesci a far gol, poi gli altri sono micidiali".

Come aveva disegnato questa partita? "Pensare di non prendere gol è impossibile, dovevamo segnare e la squadra è stata brava, fino al gol. Ronaldo ha fatto quattordici gol in Champions, con uno come lui si parte sempre 1-0 o 2-0. Ripeto, dispiace per il risultato. Da domani pensiamo a campionato e Coppa Italia".

Come giudica la prova di Dybala? "Ha fatto una buona partita, ha cucito le trame, è andato al tiro. Fisicamente sta bene. Il secondo fallo è stato casuale dato che è scivolato".