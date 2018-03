Juventus, Allegri pensa al Real: tre opzioni per sostituire Pjanic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri sta già studiando le contromosse in vista dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, soprattutto il modo più giusto per sostituire Miralem Pjanic, assente per squalifica nella partita del Bernabeu. Al momento le ipotesi sono tre: la prima porterebbe all'impiego dal primo minuto di Bentancur, con l'uruguaiano titolare nel 4-3-3 classico; la seconda vedrebbe Marchisio impiegato dal primo minuto sempre nel 4-3-3; la terza e probabilmente quella più sorprendente, potrebbe vedere titolare Sturaro in un 4-4-2 che preveda in mediana la contemporanea presenza di Sturaro a sinistra, Douglas Costa a destra e Khedira insieme a Matuidi in mezzo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.