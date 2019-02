Juventus, Allegri: "Per lo Scudetto quest'anno bastano 90 punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTV dopo la vittoria col Frosinone. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com:

Vittoria limpida...

"Limpida perché i ragazzi hanno giocato una partita seria, approcciandola bene, giocando in avanti e una volta sbloccata è diventata più semplice, anche se bisognava stare sempre molto attenti, perché comunque negli ultimi due minuti di recupero abbiamo subito un paio di palle inattive dove loro erano molto bravi. Però la squadra ha fatto bene quello che doveva fare".

Affrontavate una squadra che è in un buon momento di forma.

"Il Frosinone è in un buon momento di forma, veniva da una bella vittoria a Genova e comunque è sempre una squadra difficile da affrontare perché si difende bene. Non abbiamo avuto tantissime occasioni come quelle che abbiamo avuto contro il Parma, però siamo stati molto bravi a sfruttarle".

Dybala e Bonucci sono tornati e hanno fatto gol. Bellissimo il gol dell'argentino.

"Paulo ha fatto un bellissimo gol e sono contento perché ne aveva bisogno, doveva aggiungersi a quelle prestazioni buone che aveva fatto finora. Leo è rientrato bene, così come Chiellini. Direi che siamo in un buon momento e ora abbiamo giorni per preparare la partita di Madrid".

Sono 66 i punti in campionato.

"Siamo a un buon punto, ma ne mancano ancora molti. Quest'anno credo che con 90, se ci arriveremo, riusciremo a vincere il campionato".

Juve molto concentrata. Loro hanno mostra vivacità.

"E' normale che loro, non avendo niente da perdere, non avessero remore nei confronti della Juventus, cercando di fare il possibile. La squadra aveva bisogno di fare una partita seria e lo stiamo facendo da quando abbiamo ripreso il campionato".

Emre Can ha fatto bene davanti alla difesa.

"Ha fatto bene, ma era una partita diversa, nel senso che c'era meno pressione degli avversari, lui ha giocato bene, ma soprattutto ha schermato molto bene. Su questo sta migliorando. E' un giocatore importante. Di testa copre molto i due centrali, i due centrali si preoccupano più del lungo che del corto perchè davanti c'è lui. Anche se quando c'è il nanetto di Pjanic, di testa la prende anche lui".