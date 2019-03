© foto di Imago/Image Sport

Come ogni Primavera da almeno un paio d'anni a questa parte, torna in dubbio il futuro bianconero di Massimiliano Allegri. Oltre alle solite voci relative agli interessamenti delle big europee però, a questo giro c'è anche la stizza da parte del tecnico in seguito alle aspre critiche ricevute anche dai propri tifosi dopo la sconfitta contro l'Atletico. L'allenatore non le ha digerite, tanto che si è eliminato da tutti i profili social perché stufo di offese e messaggi. A questo punto la Juventus sta seriamente pensando alla sua sostituzione, con Zinedine Zidane in cima alla lista dei pensieri, anche perché resta il preferito del presidente Agnelli e perché è uno juventino doc. Paratici sogna da tempo di poter avvicinare Pep Guardiola, strada complicatissima al solo pensiero di approcciare il catalano. La sfida è comunque aperta, anche se il campione francese è decisamente avanti rispetto a qualsiasi altro candidato. A riportarlo è Il Corriere di Torino.