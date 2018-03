Juventus, Allegri: "Questo non è il nostro anno per i rigori"

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo la vittoria sull'Udinese: “C’è da fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una bella partita, è molto importante che tutti siano nelle migliori condizioni per questo finale di stagione che sarà difficilissimo. Bravo Dybala a segnare due gol, uno si assist di Higuain. Il rigore? Non mi sono arrabbiato, mi è dispiaciuto. Quest’anno non è l’anno giusto per segnare i rigori. I risultati nel 2018? La normalità deve essere questa, dobbiamo alzare l’asticella e sfidare noi stessi, quest’anno abbiamo trovato il Napoli che è lì con noi, il campionato sarà bello fino alla fine. Dobbiamo mettere da parte questa partita e pensare alla prossima, cercando di vincerla. Il Napoli è ancora davanti a noi, deve giocare stasera e noi dobbiamo giocare mercoledì. Il Napoli in trasferta le ha vinte tutte pareggiandone solo una, ha dei numeri impressionanti. Se saranno più bravi loro gli stringeremo la mano, altrimenti i ragazzi festeggeranno un altro Scudetto”.