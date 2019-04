Juventus, Allegri: "Regalati i gol ma l'Ajax ha meritato la semifinale"

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine del match perso contro l'Ajax, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Direi che nel secondo l'Ajax ha meritato ampiamente il passaggio del turno. Nel primo tempo abbiamo giocato bene. Abbiamo avuto un po' di frenesia dopo che conquistavamo la palla. Poi il calcio è bestiale perchè prendi un gol abbastanza fortuito, da lì è entrata un po' di paura e nel secondo tempo abbiamo perso le distanze. E' stato tutto più difficile e loro hanno ampiamente meritato il risultato e il passaggio del turno".

Quanto ha inciso sulle scelte l'infortunio di Costa?

"E' normale che quando arrivi a questo punto della stagione se ne manca uno è meglio. Queste partite si giocano sui dettagli, sfortunatamente abbiamo avuto diversi infortuni e quando giochi a distanza ravvicinata una gara di andata e ritorno puoi un pochino pagare. Spiace per il secondo tempo.

Agnelli ha detto che si riparte da lei.

"Col presidente abbiamo parlato l'altro ieri, nei prossimi giorni parleremo. Ci sono tanti giovani in squadra che hanno bisogno di fare esperienza e quando giochi queste partite ti rimangono nella testa e nelle gambe e qualcuno ha pagato. Loro sono stati bravi a chiudere. Noi siamo stati bravi il primo tempo e meno bravi nel secondo tempo".

Le ha comunicato la decisione ha detto?

"Sì. Ho comunicato la decisione che sarei rimasto ma l'ho presa da tempo. Poi programmeremo il futuro".

Dopo il pareggio siete andati in difficoltà. Non manca un leader vero in mezzo al campo?

"Diciamo che dopo il vantaggio dopo quattro minuti hai preso il pareggio, come ad Amsterdam. Sono situazioni che vanno evitate. Io sono convinto che avremmo fatto una ripresa diversa. Così non è stato ma ci sono molti meriti dell'Ajax specialmente nel secondo tempo".

Dove collochi questa Ajax?

"Non scordiamoci che questa squadra l'anno scorso ha giocato una finale di Europa League. Una squadra con giocatori deboli non fa questo percorso. Noi ci siamo spaccati nel secondo tempo, non abbiamo avuto la pazienza di lavorare".

Il gol del pareggio?

"Secondo me in quel momento bisognava allinearsi con l'ultimo uomo e l'ultimo uomo era Bernardeschi".

Operazione Ronaldo per aggiungere quel poco che mancava per vincere la Champions. Qualche tuo giocatore, come Dybala, si sia sentito un po' deresponsabilizzato?

"No. Assolutamente. Ronaldo ci ha dato molto in Champions e durante la stagione. Quando arrivi a giocarti i quarti di finale devi avere tutti i giocatori a disposizione. Noi è un mese, un mese e mezzo che cerchiamo di recuperare giocatori per campionato e Champions. Anche con l'Atletico c'era una situazione di emergenza. Quando noi battemmo il Barcellona in casa a loro mancava Busquets. A noi mancavano quattro, cinque giocatori soprattutto per far rifiatare chi aveva giocato all'andata. Rugani ha fatto una buona partita, Bonucci anche. Nel secondo tempo ci siamo disuniti".

Pochi cambi a disposizione?

"Bisognava, ripeto, in certi momenti palleggiare di più e avere pazienza. Nel primo tempo abbiamo avuto fretta quando avevamo il pallone e nella ripresa cercavamo il lancio lungo. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla contro una squadra che sta attraversando un ottimo momento di forma".

Sul gol di De Ligt c'era una marcatura a uomo o a zona?

"Abbiamo solo due marcature a zona, le altre sono tutte a uomo. I dettagli fanno la differenza. Su tre gol presi dall'Ajax ne abbiamo regalati due e mezzo".

Oggi è mancato il pallino del gioco in mano.

"Il primo tempo abbiamo recuperato molti palloni in attacco, dopo aver subito il gol è diventato tutto più difficile e non doveva diventarlo. Nella ripresa non dovevamo avere la fretta di andare dentro dopo aver riconquistato il pallone. Nella ripresa, ripeto, ci siamo disuniti perché loro in campo aperto diventano devastanti".