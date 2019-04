© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri non perde occasione per ribadire che il prossimo anno resterà alla Juventus, lo ha fatto anche ieri nel corso di "Che tempo che fa..." su Rai Uno da Fabio Fazio, ma prima di essere certi che questa decisione si traduca in realtà, andranno sciolti due dubbi. Il primo è quello inerente ai piani di mercato, con Allegri che dovrà fare i conti con delle cessioni importanti per far quadrare i conti ma che allo stesso tempo vorrebbe vedere arrivare giocatori adatti per esaltare le qualità di chi resterà in rosa. Il secondo è legato alle motivazioni. Il discorso però è molto più ampio e si rivolge anche all'azienda Juve, che ha bisogno di raggiungere determinati obiettivi che da quando Max è in panchina, non sono mai stati falliti. A riportarlo è Tuttosport.