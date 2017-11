Juventus, Allegri: "Ribaltato la partita con pazienza poi staccata la spina"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dopo il successo in rimonta contro il Benevento, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Il calcio è questo. Il calcio è bello perchè ci sono delle domeniche che su l’unica punizione che concedi prendi il gol. Nella ripresa i ragazzi sono rimasti lucidi e con pazienza hanno ribaltato la sfida. Poi hanno staccato di nuovo la spina concedendo l’occasione a Cataldi”.

Cali mentali?

“Può capitare a tutti. CI sono anche gli avversari. Oggi dovevamo finire con la palla fra i piedi e invece abbiamo concesso le due occasioni al Benevento. Siamo un punto sotto al Napoli e siamo in lotta per lo scudetto”.

Gli obiettivi.

“Io dico soltanto che per vincere e arrivare in fondo a lottare alle competizione, perchè vincere non è semplice, bisogna lottare. Sono passati tre mesi dall’inizio della stagione e ora arrivano gli scontri diretti. In Champions abbiamo l’obiettivo di passare il turno. In campionato dobbiamo arrivare a marzo a lottare con le altre squadre e poi esser bravi a portare a casa punti per vincere lo scudetto anche se non sarà facile”.

Il centrocampo di oggi?

“Pjanic era infortunato, Khedira veniva da tante partite, Betancur è un attimo in flessione perchè ha avuto tante responsabilità e allora ho fatto giocare Marchisio e Matuidi per dare sostanza. Tra l’altro hanno fatto una buona partita”.

Cosa ha detto a Dybala dopo martedì?

“Che deve rimanere sereno perché nel calcio le cose cambiano in un attimo. L’unica cosa che deve fare è continuare lavorare e migliorare la condizione. Questo lo possiamo fare dal rientro dalla nazionale e vedremo in che condizione sarà”.

Come vive questa incertezza in campionato dopo anni di dominio?

“Dominio assoluto no perchè fino a marzo siamo stati in lotta. Questo momento lo vivo sereno. In Napoli finora ha fatto cose straordinarie, non ha ancora perso. Sarà un bellissimo campionato ma noi stiamo tranquilli e sereni viaggiando ad una buona velocità di crociera”.

Qual è stato il momento più bello di questi anni alla Juve?

“Quando sono arrivato alla Juventus (ride ndr). Quando alleni le grandi squadre ti togli grandi soddisfazione grazie ai giocatori che hai a disposizione. Ora siamo dentro la centrifuga e dobbiamo affrontare questo quarto anno con grande voglia di stupire ancora”.