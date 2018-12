Juventus, Allegri: "Risultato giusto, ma ho visto bene i viola"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in sala stampa nel post-partita di Fiorentina-Juventus: “I giocatori stasera hanno fatto una bella partita, corretta e con un pubblico meraviglioso. Bello è stato anche il gesto di Chiellini per Astori. Speriamo pian piano di prendere le buone maniere e un’educazione migliore da parte di tutti. La partita? Sapevamo delle difficoltà, siamo partiti nei primi 10’ come i primi 10’ della ripresa, poi abbiamo preso il comando del gioco e siamo stati molto bravi. Nella ripresa abbiamo consegnato la palla alla Fiorentina e i viola ci hanno creato problemi. La vittoria comunque è meritata. L’assenza di Pjanic? Era un po’ bollito, per questo l’ho lasciato fuori. Lo volevo mettere ma col 2-0 è stato inutile. Dybala tuttocampista? Ha fatto una bella partita, si è sacrificato molto ma è stato bravo perché è andato a giocare tra le linee. Marotta all’Inter? Per fortuna non gioca con l’oro… Marotta è stato parte della nostra crescita, poi le strade professionali si interrompono. Bentancur? Ha perso troppe palle nel primo tempo, poi è entrato in partita ed è cresciuto. La Fiorentina? Mi aspettavo una gara così dai viola, nel primo tempo ha fatto bene sul piano agonistico e noi siamo stati bravi a fare come loro: è impossibile fare 90' di furore agonistico, ci sono i meriti dei viola e nostri perché sono due squadra che non hanno giocato di fioretto. Le scritte contro Scirea e Heysel? E' una questione di educazione e di rispetto, non dipende dalle singole tifoserie, ma da persone singole. Chi ha scritto certe cose andrebbe quasi arrestato... finché avvengono cose così senza trovare una soluzione è un qualcosa di diseducativo":