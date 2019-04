Juventus, Allegri ritrova il guizzo di Douglas Costa per il finale di stagione

Fonte: inviato ad Amsterdam

© foto di Federico Gaetano

Dopo sessantotto giorni fuori dai radar, Douglas Costa si ripresenta con il guizzo che serve alla Juventus in questo finale di stagione. Già da martedì prossimo, quando l’Ajax arriverà all’Allianz Stadium per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Il brasiliano mancava in campo dal match con il Parma del 2 febbraio, in Champions addirittura dall’ultima gara del girone del 12 dicembre, contro lo Young Boys. Ad Amsterdam, nell’ultima mezz’ora di gara, è tornato a brillare spezzando il ritmo della gara e aggiungendo rapidità alla fase offensiva. Il palo colpito al 85’ nega a lui la gioia del secondo gol stagionale, alla Juventus la possibilità di tornare a casa con un successo che avrebbe messo meglio le cose nel match di ritorno in ottica qualificazione. “E’ in una buona condizione, pensavo stesse peggio” ammette Allegri, che si ritrova dunque un’ottica carta per i prossimi match.