Juventus, Allegri: "Ronaldo non mi ha mai chiesto di riposare"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Non mi ha mai chiesto di riposare. Sta bene fisicamente, troveremo il modo di farlo riposare in occasione di gare ravvicinate. Magari Emre Can potrà giocare a breve, intanto rientrerà Bernardeschi".