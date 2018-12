Juventus, Allegri: "Ronaldo viene in panchina. Deve essere al top a marzo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, prima della sfida contro l'Atalanta ha parlato di Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sky Sport. "Viene a disposizione in panchina con me. Così per la prima volta vedremo la partita insieme dalla panchina. Sono molto contento di quello che sta facendo come tutti. Tra l'altro leggevo un po' di statistiche. Quest'anno è la miglior annata come sua partenza a livello di gol e a livello di numeri. Però lui bisogna averlo al top a marzo dove entra in ballo la Champions e dove lui dovrà essere decisivo come tutti gli altri. Ma lui ancora di più come è stato negli ultimi anni. Il regalo di Natale alla Juventus bisogna prenderli o riceverli a fine stagione quindi manca ancora un po' di tempo".