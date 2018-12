Juventus, Allegri scherza: "40 punti? Siamo salvi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Premiato come miglior allenatore 2017-2018 in occasione del Gran Galà del Calcio, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha ringraziato e scherzato: "L'anno scorso era andato a Sarri. 40 punti? Siamo salvi. A parte gli scherzi, questa è una serata bellissima e sono felice di ricevere il premio, grazie a chi sta con me tutti i giorni, soprattutto i giocatori. È un gruppo di grandi uomini, con una grande società dietro. Ho a disposizione tanti giocatori, mi ritengo fortunato per i giocatori che ho allenato, stasera c'è il Maestro Pirlo, davvero un onore averli allenati. Ronaldo? Incide perché ha portato professionalità, ha portato competitività, un ragazzo umile".