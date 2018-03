Juventus, Allegri: "Scudetto? Al momento siamo ancora secondi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così della corsa a due col Napoli nella conferenza stampa della vigilia della gara con l'Udinese: "Dobbiamo pensare alla sfida di domani, dovremo cercare di prendere i tre punti. L'Udinese è una squadra fisica, la terza più fallosa del campionato. Al momento siamo ancora secondi. Inizia una settimana importante ma non decisiva. Parole di Sarri? Non so se l'avrei dette anche io. So solo che la Juventus dovrà vincere domani contro l'Udinese. Sarà uno snodo importante per il campionato. Al momento il Napoli ha 69 punti e la Juventus 68, mancano 12 partite alla fine del campionato".