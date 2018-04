Juventus, Allegri: "Serata storta, ora ci giochiamo lo scontro diretto a +4"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto al termine del match contro il Crotone (1-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Rai:

Troppi errori tecnici?

"Sì, abbiamo pagato un po’ tutto, soprattutto la serata storta. Dobbiamo pensare allo scontro diretto: volevamo arrivarci a +4 e ci siamo riusciti".

Un vantaggio non rassicurante.

"Il Napoli sta facendo grandissime cose, la Juventus non è da meno. Ora non possiamo farci nulla, non possiamo cambiare il risultato. Ora dobbiamo preparare lo scontro diretto.

Era agitato?

"Abbiamo sbagliato partita, sapevamo che eravamo su un campo difficile. Non è mai semplice giocare qui".

Higuain e Dybala non benissimo.

"Credo che tutta la squadra non abbia fatto bene. Volevamo vincere, ma non ci siamo riusciti. Ora siamo a +4".

Non ci sono più scorie di Madrid?

"Assolutamente, la reazione c'è stata con la Sampdoria. Il campionato si deciderà all’ultima giornata".