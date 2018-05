Juventus, Allegri si autoconferma: "Percentuali di permanenza altissime"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa odierna, ha parlato del mercato, soprattutto suo, autoconfermandosi alla guida della Juventus. "La mia probabilità di permanenza è altissima, in settimana ci troveremo per pianificare l'anno prossimo. Di questo se ne parlerà dopo la festa di domani, se riuscissimo a non subire gol saremmo la squadra che, per più partite, non ha preso reti. Sarebbe un altro bel traguardo, soprattutto per Gigi".