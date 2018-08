Juventus, Allegri: "Si può migliorare. Bernardeschi può fare la mezzala"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri commenta la vittoria di oggi contro la Juventus ai microfoni di JTV. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com:

Esordio vincente contro un avversario di valore.

"E' stata una bella partita contro una buona Lazio, una delle primissime squadre del campionato. Non siamo ancora in una buona condizione, bisogna migliorare la conoscenza tra i vecchi e i nuovi, bisogna avere un pochino più di pazienza nel giocare la palla con velocità, oggi invece siamo stati un po' frettolosi, ma era anche capibile perché era una giornata speciale, era la prima in casa, con Ronaldo, il rientro della Juventus, quindi siamo andati un po' sulle ali dell'entusiasmo, abbiamo concesso qualche ripartenza. Sono stati molto bravi i difensori a difendere, anche nell'uno contro uno. Ci sono delle buone note positive, poi c'è la condizione da migliorare, trovare l'equilibrio per cercare di mettere più giocatori in condizione di poter fare bene, c'è da lavorare".

Bernardeschi si è dato molto da fare.

"Bernardeschi è in una buona condizione, è cresciuto molto fisicamente, direi che è in grado di fare anche la mezzala".

Ronaldo vicino al gol almeno due volte. Appuntamento solo rimandato...

"Oggi è andato meglio perchè i compagni l'hanno cercato un pochino di più, poi ci sono delle cose che sembrano scritte, che al momento non debba fare ancora gol".

Nel secondo tempo squadra più sicura e fluida.

"Sì, siamo cresciuti, perchè poi più andava avanti il tempo, più è normale che la qualità, la fisicità, i cambi... Douglas Costa, Bentancur, Emre Can, hanno dato sostanza e qualità alla squadra in un momento in cui la Lazio magari era un po' stanca".

Inzaghi ha messo due registi bassi e lei ha messo tre bei mediani. Abbiamo tante alternative.

"In quel momento c'era bisogno di un uomo davanti alla difesa perché Milinkovic-Savic giocava dietro la punta e con questa palla alta che arrivava bisognava che andassimo avanti a saltare di testa. Poi Khedira era un po' stanco, ma Bentancur è entrato molto bene. Ci sono molte soluzioni, devo anch'io conoscere questa squadra per trovare un equilibrio giusto nella qualità del gioco e nella fase difensiva".