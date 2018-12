Juventus, Allegri: "Siamo stati troppo imprecisi, primo posto meritato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine del match contro lo Young Boys, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Gli obiettivi erano due: il primo posto e il passaggio del turno e i ragazzi li hanno conquistati meritatamente. Dispiace per la sconfitta perchè quando perdi non fa mai piacere ma abbiamo scelto una partita fra le meno dolorose per perdere".

Il campo gelato ha influito?

"No. La squadra aveva iniziato anche benino. Poi abbiamo subito il rigore e abbiamo avuto l'occasione per pareggiare ma non ci siamo riusciti. Alla fine, sotto 2-0, abbiamo avuto una bella reazione. Lo Young Boys ha fatto una bella partita noi siamo stati troppo imprecisi".

Come sta Cuadrado?

"Vediamo. Domani valuteranno il ginocchio".

Una distorsione?

"No ha preso un colpo e aveva già un mezzo fastidio ieri".

Atletico Madrid, Liverpool e Tottenham: chi vorresti evitare al sorteggio?

"Sono tre belle squadre. Se ci capita una di queste tre direi che saranno due grandi partite e un grande ottavo di finale".

Si aspettava le eliminazioni di Inter e Napoli?

"Sarebbe stato bello avere quattro squadre agli ottavi per il calcio itaiano e alla fine lo meritavano. Purtroppo il calcio è così. Vediamo il lato positivo: che ci saranno due squadre in più che saranno protagoniste per poterla vincere".

Ora c'è il derby. Recupererà qualcuno?

"Perdo Bentancur, vediamo Cuadrado. Abbiamo recuperato Emre Can che è entrato e ha fatto una bella partita".