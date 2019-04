Juventus, Allegri: "Spinazzola non ha niente. Potrebbe esserci sabato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cagliari per 2-0: "La squadra ha fatto un'ottima partita, tosta, e sono felice perché non abbiamo concesso neanche una palla gol al Cagliari, in un campo dove non era affatto semplice. Adesso ci mancano nove punti per conquistare lo Scudetto e i ragazzi si sono ben comportati nella sfida di questa sera".

Le scelte di formazione?

"Erano abbastanza obbligate, visto che in attacco avevo solo Kean, con Bernardeschi che poteve agire alle sue spalle. Avrei potuto mettere Bentancur a centrocampo ma alla fine ho deciso in un altro modo. L'uruguaiano è entrato bene, ha fatto anche l'assist per il gol del 2-0".

Come valuta la partita di Kean e il parapiglia finale?

"Non dico niente sulla sua esultanta, sembra che ci sia stato qualche insulto e per questo l'arbitro ha fatto bene a fermare il gioco. Per quel che riguarda la sua prestazione penso che sia stata buona nel secondo tempo, mentre nel primo ha sbagliato molto dal punto di vista tecnico".

Cosa pensa della partita dei centrocampisti?

"La nostra madiana ha fatto una grande partita. Emre Can ha fatto molto bene sia a centrocampo che come terzo centrale. È normale che ci dia una mano in entrambe le zone del campo. Parliamo di un giocatore importante, nella prima parte della stagione lo abbiamo avuto meno, ora invece è determinante".

Come stanno i vari infortunati?

"Caceres ha avuto un problema al flessore e lo dobbiamo valutare. Sugli infortunati ci sono delle buone notizie visto che Spinazzola, che pensavo avesse qualcosa al ginocchio, sembra che non abbia niente e che sia stata solo paura. Stamane si è allenato e sembra possa essere a disposizione per sabato. Khedira ha bisogno di lavorare, quindi vedremo se sabato sarà a disposizione: ha proprio bisogno di fare allenamento. Cuadrado tra una settimana sarà con la squadra, Douglas Costa potrebbe essere a disposizione per sabato, Dybala nessun problema, Mandzukic è a posto, Barzagli sta lavorando per il rientro. Ronaldo vediamo, va valutato giorno dopo giorno. Perin non ha nessun problema alla spalla, quindi almeno mercoledì credo che ci sarà".

La chiave della partita?

"Dovevamo andare a chiudere le loro fonti di gioco, ovvero Srna e l'altro terzino sinistro. Siamo stati molto bravi e non abbiamo concesso occasioni da gol".

Cosa pensa di Barella?

"È uno dei giocatori insieme ad altri giovani che saranno il futuro della Nazionale. È normale che come tutti i giovani debba crescere, ma è già un giocatore molto importante".

Cosa è successo nel finale con Kean?

"Avevamo parlato con il ragazzo perché è rientrato dopo, ma andare ad enfatizzare questi gesti non serve a niente. Come ho detto e ridetto, la soluzione è una, ci sono degli strumenti che sono le telecamere: i responsabili vanno presi e non vanno più fatti entrare allo stadio. Non è che ci voglia tanto. Ci vogliono delle regole ferree e piano piano verranno rispettate. Punto".