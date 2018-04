Juventus, Allegri: "Stagione praticamente finita per Chiellini"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter, il tecnico della Juventus Massimilano Allegri ha parlato anche dello stato di forma della rosa: "A parte Sturaro e De Sciglio sono tutti a disposizione per domani, anche Bernardeschi. Mandzukic? Sta bene, è probabile che giochi. Chiellini? Ha finito praticamente la stagione. Barzagli? Potrebbe giocare dall'inizio. Barzagli l'altro giorno non era in grado di giocare 90 minuti".