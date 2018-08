Juventus, Allegri su Bernardeschi: "E' cresciuto e conto molto su di lui"

Le 20 squadre di Serie A continuano la loro preparazione in vista della seconda giornata di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA BOLOGNA CAGLIARI CHIEVO VERONA EMPOLI 16.01 - Nonostante i tempi ormai stretti, Salih Ucan ha concluso...

Lecce, Vigorito: "Non c'erano i presupposti per restare a Frosinone"

Spezia, Bidaoui: "Felice di essere qui, ma dispiaciuto per l'Avellino"

Da titolare a epurato in un'estate. Minelli ora rischia di restare al palo

Avellino, Il Mattino: "Serie C bloccata, i lupi aspettano"

Palermo, ultimatum della Follieri Capital Limited per la cessione societaria

Vibonese, in arrivo il centravanti Lalinde dal Rampla

Carpi, il centrocampista Saber in prestito all'Imolese

Crotone, preso il giovane Calvanico per l'Under 17

Perugia, Nesta: "Gruppo da ricreare, ma a Brescia andremo per vincere"

Brescia, Suazo: "Non facciamoci distrarre dalle voci esterne"

Salernitana, Colantuono: "Non ho problema di gestire la concorrenza"

Salernitana, sono 24 i convocati per la sfida contro il Palermo

Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus, parlando in conferenza stampa prima della Lazio ha parlato anche di Federico Bernardeschi : "Ha talmente tanto entusiasmo e qualità che puo' fare tanti ruoli: esterno, mezz'ala, trequartista; in America gli ho fatto fare persino l'attaccante. Conto molto su di lui, ha tanta voglia ed è cresciuto molto".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy