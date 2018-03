Juventus, Allegri su Bonucci: "Lo sgabello di Oporto fu giusto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa prepartita della sfida contro il Milan ha parlato di Leonardo Bonucci, difensore che ha vinto 6 scudetti con la maglia bianconera prima di cambiare, quest'estate. "Per lui sarà una serata speciale. Leo ha dato molto alla Juve e la Juve ha dato molto a lui. In estate, da professionista, ha voluto cambiare aria ed avrà avuto le sue motivazioni. Resterà nel cuore dei tifosi juventini, è sicuramente legato a Buffon, Barzagli e Chiellini perché è una difesa che ha fatto la storia. Quando Bonucci è partito si diceva che la difesa della Juve si era impoverita, normale visto che era andato via un grande giocatore. Però sono cresciuti molto Benatia e Rugani, per questo la difesa sta facendo ancora grandi cose. Rancore? Non c'è rancore. La vicenda di Oporto fu una decisione ponderata, giusta, per il bene di tutti. Poi rientrò e fece bene, ma rancori non ce ne devono essere. In estate ha preso una decisione diversa, che non mi aspettavo ma che è stata rispettata dalla società".