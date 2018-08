Juventus, Allegri su Dybala: "L'arrivo di CR7 sia da stimolo per lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In conferenza stampa, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così di Paulo Dybala e della sua situazione psicologica dopo la panchina contro la Lazio: "Lui è sereno, deve trovare una condizione migliore come tanti altri. L'arrivo di CR7 per lui e per tutti deve essere uno stimolo. C'è grande competitività all'interno della squadra, tutti vogliono giocare, domani è l'ultima prima della sosta e dopo la sosta dobbiamo essere tutti al massimo. Nel calcio contano due cose: scendere in campo e correre, che non è indispensabile, ma aiuta, e vincere la partita. Il resto sono chiacchiere che non ci devono riguardare, io devo solo mettere i giocatori nelle migliori condizioni e portare a casa dei risultati e mi sembra che finora ci siamo riusciti".