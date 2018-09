Juventus, Allegri su Twitter: "Adesso la Champions senza ossessioni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questo pomeriggio la Juventus ha battuto il Sassuolo per 2-1. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, ha commentato il match vinto dalla sua squadra: "80 minuti come volevamo. Dobbiamo stare attenti perché a volte la ricerca di virtuosismi e nervosismo possono rovinare l’ottimo lavoro. Ora prepariamo il nostro cammino in #Champions, senza assilli né ossessioni.", ha scritto.