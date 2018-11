Juventus, Allegri: "Subiamo troppo, dobbiamo difendere meglio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto al termine del match vinto contro il Cagliari (3-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

Come definisce questo match?

"Definiamo che bisogna difendere meglio. Abbiamo subito davvero troppi gol in questo inizio di campionato. È faticoso fare la fase difensiva, ma bisogna mettersi lì e farlo. Così non va bene per niente".

Bentancur migliore in campo. Mi sono sbagliato?

"No, oggi ha fatto una grande partita sotto il piano della qualità e della quantità. C'era solo bisogno di un po' di tempo per farlo crescere. Ora è un giocatore importante".

Hai effettuato il cambio Douglas Costa-Cuadrado per coprirti meglio?

"No, semplicemente Costa aveva l'inguine indolenzito. È entrato Cuadrado e ha allungato la squadra. Sono contento di quello che ha fatto. Bisogna migliorare la fase difensiva nella nostra zona di campo. Abbiamo subito troppi cross in area, dobbiamo marcare meglio. I centrocampisti devono chiudere meglio, oggi abbiamo preso l'imbucata rischiando il 2-2. Il Cagliari ha fatto una buona partita, sapevamo le qualità di questa squadra".

Ronaldo è stato altruista. Sta diventando un vero leader?

"Anche a Madrid lo era. Anche quando non fa gol diventa decisivo, ha dato una palla a Cuadrado con il contagiri. I veri giocatori fanno sempre la differenza, o fanno gol o mettono la palla giusta. È un grande professionista, è un giocatore straordinario".