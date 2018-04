Juventus, Allegri sul Napoli: "Il campionato è tutto da giocare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è tornato anche sul ko col Napoli: "Cosa è successo? Pensiamo all'Inter. Nell'ultimo periodo abbiamo fatto delle buone gare. Tolte Crotone e Napoli, due brutte gare. Contro il Napoli abbiamo preso gol al 90esimo, come con il Real. Serve più attenzione. Le chiacchiere non servono a nulla. Ora serve stare zitti e lavorare. Il campionato è tutto da giocare. Sento dire che il Napoli è favorito perché vincerà 4 partite. Noi dobbiamo solo scendere in campo e fare una buona partita, giocandoci le nostre chance".