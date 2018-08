Juventus, Allegri sulla Lazio: "Primo scontro diretto. Dobbiamo vincere"

Fonte: Dal nostro inviato Marco Spadavecchia

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio per presentare la partita: "La Lazio è una squadra fisica e ben guidata. Gioca molto sulle ripartenze perciò bisognerà fare una partita molto attenta. Il primo scontro diretto da vincere, sarà un passo importante. Quello che è successo sabato dovrà fare drizzare le antenna. Abbiamo già preso due gol... ogni volta che il pallone è arrivato dalle nostre parti, qualcosa non mi tornava. E mi fido molto delle mie sensazioni".