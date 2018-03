Juventus, Allegri sulla Spal: "Non è una partita scontata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato della sfida contro la Spal in conferenza stampa. "Domani la partita non è scontata. Perché nelle ultime tre la Spal ha fatto sette punti. Per loro sarà una partita storica. E giocano per la salvezza. Il campionato non è chiuso, come ho sentito dire. Il Napoli gioca bene e può arrivare a 100. La quota scudetto è la carica dei 101".