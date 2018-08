Juventus, Allegri sullo scudetto: "Per vincere serviranno 88-90 punti"

Fonte: Dal nostro inviato Marco Spadavecchia

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul campionato e sulla quota scudetto: "L'unica parola che conosco è 'fare'. Bisogna pensare a ciò che c'è da fare, con intensità, passione e soprattutto rispetto. La partita di sofferenza di Chievo aiuta tutti a capire che bisogna pedalare. Sono contento sia andata così. Secondo me quest'anno serviranno 88-90 punti per vincere la Serie A".