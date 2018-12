Juventus, Allegri svela: "Domani CR7 andrà in panchina"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In un'intervista a Sky Sport Massimilano Allegri ha parlato della sfida di domani della Juve contro l'Atalanta. E ha svelato che "Cristiano Ronaldo domani andrà in panchina. Sono molto contento di quello che sta facendo ma per una volta guarderemo la partita insieme. Fin qui ha avuto un ottimo rendimento, è stata la sua miglior partenza a livello di numeri e di gol. Ma abbiamo bisogno che sia al top a marzo, quando inizieranno le sfide decisive in Champions. Dovrà essere decisivo come gli altri ma ancor di più, come lo è stato negli anni passati".