Juventus, Allegri: "Umiltà e cuore. CR7 riposa a Bergamo al 50%"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo la vittoria di oggi contro la Roma: "Abbiamo raggiunto il primo posto a fine girone d'andata, ma siamo a 49 punti, non basterebbero per entrare in Champions... Ci vuole calma e pazienza. La gara è stata equilibrata fino al gol. Poi loro sono andati in difficoltà, potevamo verticalizzare meglio e il portiere è stato bravo. Nella ripresa sono migliorati, ma non abbiamo concesso niente a una buona Roma".

Tirerai le orecchie a Dybala per essere rientrato negli spogliatoi?

"Paulo ha fatto una buona gara. Serviva qualcuno che portasse la palla di là, come Douglas Costa. Mandzukic rientrava, Bentancur e Matuidi si gettavano dentro. Paulo ha fatto bene".

Ronaldo riposerà a Bergamo?

"50 e 50. Ha trovato un portiere in forma, poi aveva fatto un'assist fenomenale sul gol annullato a Douglas Costa".

Dalla gara con il Milan non avete subito praticamente nulla. A cosa è dovuto questo cambiamento?

"Lavoriamo più da squadra. A Firenze avevamo spaccato la squadra senza accompagnare in alcuni casi, potevamo diventare vulnerabili. I ragazzi sono migliorati molto. Difendere bene non è semplice, i ragazzi l'hanno fatto al meglio. Quando bisogna difendere si difende, la palla ce l'hanno gli altri. Serve umiltà e cuore. Quando ce l'abbiamo bisogna colpire".

La Juventus crea pressione psicologica su chi insegue, una sorta di frustrazione?

"Può essere. Per raggiungere gli obiettivi servono qualità e caratteristiche, tecnica e buon gioco. Ma servono anche umiltà e cuore".

La Roma ha avuto una fase di padronanza, in realtà non ha creato nulla. Ma non eravate troppo bassi?

"Sì, non tenevamo palla e sfruttavamo male i contropiedi. Fa parte della gare, devi difendere bene quando va così. Io credo che la finale di Cardiff l'abbiamo persa per aver difeso male".

Hai dato solidità dietro dando spazio di inventiva in avanti. Vero?

"E' una cosa semplice, senza palla difendi. Mai viste squadre che difendono concedendo tre quattro uomini. A Cardiff il Real, quando aveva difficoltà, calciava in tribuna palla senza vergogna. Quando non sei in possesso della gara devi difendere bene, non devi vergognarti perchè vinci le partite. E la miglior difesa vincerà ancora il campionato".

Hai Ronaldo, Mandzukic, Dybala e Del Piero. Chi metti in panchina?

"Dico sempre che davanti abbiamo trovato equilibrio grazie alla disponibilità. C'è chi da fisicità ed equilibrio come Mandzukic. Oggi Paulo ha fatto il quarto a destra, serve disponibilità. Altrimenti giochi a tombola, ma non vinci, dai i numeri".