Juventus, Allegri: "Un passo falso condizionerebbe il cammino"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di Champions League contro il Valencia: "Arriviamo in un buon momento, ma dobbiamo essere consapevoli che per passare il turno dobbiamo faticare. Il girone è equilibrato, e giocare in questo stadio non è semplice. In caso di risultato positivo si alzerebbero molto le percentuali per il passaggio del turno, il cammino sarebbe più in discesa. Senza nulla togliere allo Young Boys, trattasi di un girone a tre dove un passo falso ti condiziona il cammino. Dobbiamo fare una partita giusta e tecnicamente molto valida, pronti a tutte le situazioni della partita".