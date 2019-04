Juventus, Allegri: "Una vittoria allo Scudetto. Kean? Migliorato nell'esultanza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di JTV dopo la sfida contro il Milan, Massimiliano Allegri ha detto: "Bella vittoria in rimonta ci si avvicina sempre di più allo Scudetto. Ora siamo vicini, manca una vittoria o un pareggio. Abbiamo trovato un bel Milan, lo sapevamo. Noi eravamo arrangiati nel primo tempo, sapevamo che potevamo trovare delle difficoltà, poi ci siamo fatti gol da soli. Non è che ci sono state grandi occasioni, è stata una partita equilibrata, dove loro avevano forse un po' più di dominio, poi negli ultimi 5 minuti del primo tempo già la squadra si era svegliata, poi abbiamo fatto un bel secondo tempo", le sue parole riprese da TuttoJuve.com.

Peccato per l'uscita di Emre Can, ma bene il rientro di Khedira.

"Io dico sempre che i giocatori hanno tutti le loro categorie, come nella vita. Khedira quando sta bene a metà campo è di un'altra categoria, soprattutto nella lettura di tutte le situazioni, offensive, difensive, nel giocare la palla. Quindi è stato un buon rientro e sono molto contento per lui".

Dopo 31 giornate, 84 punti. Un record.

"Ma a me dei record non interessa. Ne bastassero 84 per vincere il campionato, sarei molto contento".

Kean ha fatto l'ennesimo gol, forse il più difficile.

"E' stato molto bravo perché il calcio è molto semplice: il 70% della giocata è fatta dal controllo. Se controlli bene, giochi bene, se controlli male, giochi male. Kean in quella situazione ha controllato bene la palla".

Stasera ha giocato Alex Sandro difensore centrale. Piano piano li sta abituando tutti a fare i centrali.

"All'occorrenza ne abbiamo tanti. L'importante è starci con la testa, memorizzare quello che si deve fare, nel senso di giocare da difensori centrali, calarsi nel ruolo. Tra l'altro Alex Sandro non doveva neanche giocare perché doveva giocare Cancelo. Poi Cancelo ieri sera non stava benissimo e ho preferito lasciarlo fuori. E ho messo Alex Sandro a fare il difensore centrale".

Preoccupato per Emre Can? Kean non è Messi nè Ronaldo, ma domani lo trova il campo della Continassa?

"Sì, domani spero lo trovi. Ma già è migliorato anche nell'esultanza. Vuol dire che capisce, che ascolta e questo è molto importante. Ma è per lui. Emre Can.... spero non sia niente e che sia a disposizione martedì. Comunque aveva una bella distorsione alla caviglia".